Президент Словении поздравила Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости

Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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