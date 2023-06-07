https://news.day.az/officialchronicle/1571445.html Президент Словении поздравила Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости
Президент Словении поздравила Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости
Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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