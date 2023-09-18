https://news.day.az/officialchronicle/1598877.html Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей - Указ
Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей - Указ
Должность представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в "Классификационный сборник административных и вспомогательных должностей", утвержденном сегодня указом Президента Ильхама Алиева.
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