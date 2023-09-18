Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей

Должность представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в "Классификационный сборник административных и вспомогательных должностей", утвержденном сегодня указом Президента Ильхама Алиева.