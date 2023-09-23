Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу

23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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