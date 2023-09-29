Президент Ильхам Алиев: Армения не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН, потому что хотела сохранить статус-кво

Армения не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН из-за отсутствия политической воли. Понятно, что Армения не хотела разрешения конфликта. Они хотели просто сохранить статус-кво, оставить его без изменений. Хотели, чтобы наши земли навсегда остались под их контролем. И они строили незаконные поселения, в том числе и в Зангилане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что своими преступлениями Армения нарушала все правила и нормы международного права. "Согласно Женевским конвенциям, незаконное поселение считается преступлением. Но международное сообщество не ввело против них санкции, даже публично не обвинило их. Оно даже прямо не призывало их вывести войска с нашей территории", - отметил Президент Ильхам Алиев.