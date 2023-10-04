Бывший министр иностранных дел Турции направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Бывший министр иностранных дел Турции (2002-2003 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Яшар Якыш направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.