https://news.day.az/officialchronicle/1618351.html Утверждено "Положение о "Золотой книге" и специальной стипендии молодых талантов"
Утверждено "Положение о "Золотой книге" и специальной стипендии молодых талантов"
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о "Золотой книге" и специальной стипендии молодых талантов", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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