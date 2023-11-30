Утверждено "Положение о "Золотой книге" и специальной стипендии молодых талантов"

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о "Золотой книге" и специальной стипендии молодых талантов", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.