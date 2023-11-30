Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия во Всемирном саммите по действиям в области климата, который будет организован в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, встретился с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев пригласил Президента ОАЭ посетить Азербайджан.

Приглашение было с удовлетворением принято.