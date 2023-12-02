Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаоса
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики - Дня Республики.
Верю, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Лаосом нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.
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