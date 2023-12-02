https://news.day.az/officialchronicle/1618942.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
Президент Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии по случаю Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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