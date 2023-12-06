Президент Ильхам Алиев проинформировал участников международного форума о деталях мирного соглашения

Мы были инициаторами мирного процесса. На его начальном этапе армянская сторона приложила усилия для того, чтобы включить в проект мирного договора "Нагорно-Карабахскую республику". Конечно, мы это отвергли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Они пытались включить это (Нагорно-Карабахскую Республику - ред.) в рамках различных текстов и форматов. Наша же позиция заключалась в том, чтобы не касаться этого вопроса, а признание территориальной целостности должно быть обоюдным. Поэтому мы сказали, что если в текст будет включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то аналогичным образом туда должен быть включен вопрос азербайджанцев, изгнанных из Армении. Они тогда тоже должны вернуться в Армению, жить там, должны быть полностью обеспечены их права и безопасность. Точно так же, как в Азербайджане будут обеспечены права армянского меньшинства. К сожалению, армянская сторона это отвергла. Это было нелогично, поскольку мы не предлагали ничего необычного. Мы предлагали лишь соблюдение принципа взаимности. Другим вариантом было вообще не касаться этой темы. После проведенных 19 сентября антитеррористических мероприятий, мне кажется, это препятствие исчезло. Иными словами, либо в мирном договоре будет определен вопрос обоих меньшинств, либо мы вообще не будем об этом говорить", - отметил глава государства.