Президент Ильхам Алиев: Многие государства Центральной Азии считают территорию Азербайджана приоритетной

Многие государства Центральной Азии считают территорию Азербайджана приоритетной. Проведенная нами работа позволила нам перевозить все виды грузов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Грузы из Центральной Азии проходят через территорию Азербайджана. Каспийское море - единственная преграда, которая нас разделяет. Однако корабли, произведенные нами с использованием современных технологий, позволят обойти и эту преграду. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты", - заявил Президент Азербайджана, назвав это реальностью, которая приведет к очень позитивным и новым результатам.

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