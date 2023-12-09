https://news.day.az/officialchronicle/1620788.html Ульви Бахшалиев назначен послом Азербайджана в Молдове - Распоряжение
Ульви Бахшалиев назначен послом Азербайджана в Молдове - Распоряжение
Ульви Бахшалиев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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