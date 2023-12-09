Ульви Бахшалиев назначен послом Азербайджана в Молдове

Ульви Бахшалиев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.