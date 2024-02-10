Президент Союза независимых профсоюзов Албании поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Союза независимых профсоюзов Албании Гезим Калая направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Союза независимых профсоюзов Албании передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Как мудрый лидер, Вы принесли мир и прогресс в регион.

Искренне поздравляем Ваше превосходительство с исторической победой на выборах, проведенных в соответствии с демократическими стандартами, а также с восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Да здравствует Азербайджан!

Да здравствует братство Албании и Азербайджана!".