Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Граждане Азербайджана в очередной раз поддержали Вас как настоящего лидера нации, сильного мудрого политика, способного обеспечить стабильное развитие страны, сохранить ее суверенитет, укрепить позиции республики на мировой геополитической арене.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в письме.