https://news.day.az/officialchronicle/1636648.html Губернатор города Санкт-Петербург Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
Губернатор города Санкт-Петербург Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
Губернатор города Санкт-Петербург Российской Федерации Александр Беглов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Trend.
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