Губернатор города Санкт-Петербург Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева

Губернатор города Санкт-Петербург Российской Федерации Александр Беглов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Trend.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.