Президент Латвии Эдгарс Ринкевич поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Прошу принять мои искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что нашими совместными усилиями хорошие и конструктивные отношения между Латвией и Азербайджаном будут и дальше развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Верю, что устойчивое развитие нашего здорового диалога будет служить долгосрочным интересам наших стран и народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и успехов на высшем государственном посту, а также мира и процветания Вашей стране и ее народу", - говорится в письме.