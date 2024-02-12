https://news.day.az/officialchronicle/1636749.html Президент Румынии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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