https://news.day.az/officialchronicle/1636948.html Генеральный секретарь ТЮРКПА поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ТЮРКПА поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Мехмет Сурейя Эр направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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