Эмир Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева

Эмир Государства Кувейт Шейх Машаал аль-Ахмед аль-Джабир ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента дружественной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю наше удовлетворение тесными связями, объединяющими наши дружественные страны. Еще раз подчеркиваю нашу решимость развивать и укреплять эти связи в общих интересах наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, Азербайджанской Республике и ее народу - устойчивого развития и прогресса.

Примите мое глубокое уважение и почтение", - говорится в письме.