Председатель Координационного совета российского президентского клуба "Доверие" и председатель правления поздравили Президента Ильхама Алиева

Председатель Координационного совета российского президентского клуба "Доверие" Николай Тараканов и председатель правления Виктория Лазич направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.