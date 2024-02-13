https://news.day.az/officialchronicle/1637018.html Председатель Координационного совета российского президентского клуба "Доверие" и председатель правления поздравили Президента Ильхама Алиева
Председатель Координационного совета российского президентского клуба "Доверие" и председатель правления поздравили Президента Ильхама Алиева
Председатель Координационного совета российского президентского клуба "Доверие" Николай Тараканов и председатель правления Виктория Лазич направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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