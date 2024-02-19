В Анкаре состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой и Первой леди Эмине Эрдоган

19 февраля в Анкаре состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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