https://news.day.az/officialchronicle/1638671.html В Анкаре состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой и Первой леди Эмине Эрдоган - ФОТО
В Анкаре состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой и Первой леди Эмине Эрдоган - ФОТО
19 февраля в Анкаре состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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