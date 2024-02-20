Генеральный секретарь KAICIID направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаир Альхарти направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога имени Короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (KAICIID) и от себя лично передаю искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Азербайджанской Республики. Ваше лидерство и дальновидность сыграли значимую роль в ведении Вашей страны к процветанию и миру. Ваше переизбрание Президентом демонстрирует веру и доверие народа Азербайджана к Вам.

Азербайджан оказывает огромную поддержку Международному центру межрелигиозного и межкультурного диалога. Приверженность Вашей страны продвижению ценностей мира и диалога соответствует нашей миссии. Мы добились больших успехов в развитии взаимопонимания и сотрудничества между различными обществами.

Все члены Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога вместе со мной поздравляют Ваше превосходительство с победой на выборах и желают Вам успехов в деятельности. С нетерпением ждем дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, тесного взаимодействия с правительством Азербайджана во имя наших общих целей, таких как мир, диалог и взаимопонимание", - говорится в письме.