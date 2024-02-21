Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Судана и от себя лично рад передать искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом. Желаю успехов Вашему превосходительству и Вашему дружественному народу.

Пользуясь этой возможностью, выражаю глубокую признательность за отношения, сложившиеся между нашими странами, еще раз подчеркиваю, что полон решимости работать с Азербайджанской Республикой для развития наших двусторонних связей в различных сферах.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.