Фонд энергоэффективности Азербайджана предоставит льготный кредит

Фонд энергоэффективности предоставит льготный кредит.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Порядке формирования и использования средств Фонда энергоэффективности", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Эти кредиты будут предоставлены через уполномоченные кредитные организации для реализации следующих мероприятий:

- поддержка реализации мероприятий по энергоэффективности и государственных программ;

- внедрение научных достижений и инноваций в области энергоэффективности;

- создание и внедрение новых материалов, техники и технологий в области энергоэффективности;

- разработка исследовательских программ и проектов по энергоэффективности;

- проведение научных исследований.

- внедрение системы управления энергоменеджмента;

- внедрение умных счетчиков и систем;

- применение когенерационных и высокоэффективных когенерационных установок;

- использование возобновляемых источников энергии.

По каждому проекту из средств Фонда может быть предоставлен льготный кредит в следующих пределах:

- от 1 000 до 50 000 манатов - малые кредиты;

- от 50 001 до 1 000 000 манатов - средние кредиты;

- от 1 000 001 до 10 000 000 манатов - крупные кредиты.

Льготные кредиты выдаются на следующий срок:

- для малых кредитов - до 5 (пяти) лет;

- для средних кредитов - до 10 (десяти) лет;

- для крупных кредитов - до 15 (пятнадцати) лет.

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