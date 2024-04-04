https://news.day.az/officialchronicle/1649636.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что между Конго и Азербайджаном установятся крепкие дружественные отношения
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что между Конго и Азербайджаном установятся крепкие дружественные отношения
Мы только что подписали Декларацию о сотрудничестве. Это очень важный и значимый документ, который определит перспективы нашего сотрудничества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Уверен, что между Конго и Азербайджаном установятся крепкие дружественные отношения", - отметил глава государства.
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