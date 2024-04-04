Президент Ильхам Алиев: Уверен, что между Конго и Азербайджаном установятся крепкие дружественные отношения

Мы только что подписали Декларацию о сотрудничестве. Это очень важный и значимый документ, который определит перспективы нашего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"Уверен, что между Конго и Азербайджаном установятся крепкие дружественные отношения", - отметил глава государства.