https://news.day.az/officialchronicle/1651015.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю азербайджанский народ и мусульман мира с завершением священного месяца Рамазан, просветляющего сердца и мысли людей, призывающего их к благим поступкам! В эти благословенные праздничные дни выражаю солидарность со всеми вашими добрыми намерениями. Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! С праздником Рамазан!"
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