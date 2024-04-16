В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тыс. человек будут объединены

В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О совместной деятельности, объединении, разделении и упразднении муниципалитетов".

Согласно закону, муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены, и будут созданы крупные муниципалитеты.

Это также улучшит социально-экономическое положение муниципалитетов.