https://news.day.az/officialchronicle/1652449.html В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тыс. человек будут объединены
В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тыс. человек будут объединены
В Азербайджане муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О совместной деятельности, объединении, разделении и упразднении муниципалитетов".
Согласно закону, муниципалитеты сел с численностью населения менее 3 тысяч человек будут объединены, и будут созданы крупные муниципалитеты.
Это также улучшит социально-экономическое положение муниципалитетов.
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