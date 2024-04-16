https://news.day.az/officialchronicle/1652560.html Александр Вучич позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля Президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и, сообщив о давлении, которому подвергалась Сербия в последнее время, попросил поддержки у дружественного азербайджанского народа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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