https://news.day.az/officialchronicle/1654033.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию - ФОТО
22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в московском международном аэропорту Внуково-2 главу государства встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.
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