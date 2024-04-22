Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию

22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в московском международном аэропорту Внуково-2 главу государства встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.