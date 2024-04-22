https://news.day.az/officialchronicle/1654270.html Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ
Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся, что азербайджанские специалисты принимали активное участие в строительстве БАМ
Строительство БАМ объединило все республики Советского Союза.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с Президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
"Это на самом деле так. Неслучайно ее (БАМ - ред.) называли всесоюзной стройкой. И мы, конечно, гордимся, что и азербайджанские строители, специалисты принимали активное участие в строительстве", - отметил глава Азербайджанского государства.
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