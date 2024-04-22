https://news.day.az/officialchronicle/1654265.html Состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали
Состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали
22 апреля в Москве состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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