Президент Ильхам Алиев: Мы рассматриваем наше председательство в COP29 как возможность внести собственный вклад в решение самых актуальных вопросов на глобальном уровне

Мы рассматриваем наше председательство (в COP29 - ред.) не только как возможность продемонстрировать себя, представить свою страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Глава государства подчеркнул, что мы рассматриваем это (председательство Азербайджана в COP29 - ред.) как возможность внести собственный вклад в решение самых актуальных вопросов на глобальном уровне.