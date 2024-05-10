https://news.day.az/officialchronicle/1659288.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вручили ключи от квартир первым жителям, переселившимся в Шушу - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вручили ключи от квартир первым жителям, переселившимся в Шушу - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вручили ключи от квартир первым жителям, переселившимся в Шушу.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре