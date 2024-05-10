Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в город, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вручили ключи от квартир первым жителям, переселившимся в Шушу.

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