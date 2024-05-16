Награждены сотрудники Фонда Гейдара Алиева - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Фонда Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 20-летия Фонда Гейдара Алиева постановлено за плодотворную деятельность в общественной и культурной жизни Азербайджана наградить следующих сотрудников Фонда Гейдара Алиева:
орденом "Эмек" 3-й степени
Алиеву Афет Алихан гызы
Алиеву Гюльшан Шафа гызы
медалью "Терегги"
Абдуллаева Мухаммеда Иззет оглу
Асланова Джейхуна Хейрулла оглу
Алекберова Руфата Назим оглу
Алиеву Ульвийю Кямал гызы
Гасанову Аян Гуммет гызы
Керимова Рашада Азиз оглу.
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