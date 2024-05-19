Президент Ильхам Алиев: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Отметив, что это - обнадеживающее событие, глава государства подчеркнул: "Потому что это дает надежду на то, что наконец, после долгого перерыва, между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение. Мы приветствуем поддержку Ирана в этом вопросе".