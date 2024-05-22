https://news.day.az/officialchronicle/1662151.html Назначен заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана - Распоряжение
Назначен заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на эту должность назначен Фарид Мирмуфид оглу Сеидов.
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