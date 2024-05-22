Назначен заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на эту должность назначен Фарид Мирмуфид оглу Сеидов.