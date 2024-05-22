Переименована Высшая военная школа Внутренних войск МВД Азербайджана - Указ
Высшая военная школа Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики переименована в Военный институт Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о переименовании Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 9 июля 2012 года № 680 об утверждении "Устава Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".
Согласно указу, Кабинет министров и министерство внутренних дел должны решить вопросы, вытекающие из этого указа.
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