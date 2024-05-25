https://news.day.az/officialchronicle/1662916.html Король Испании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Испании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Испании Филипп VI поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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