https://news.day.az/officialchronicle/1663159.html Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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