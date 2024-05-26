Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.