Президент Индии направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Индия Драупади Мурму направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Индии, от себя лично передаю Вашему превосходительству, правительству и дружественному народу Азербайджанской Республики самые искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости.

Индию и Азербайджан связывают исторические и культурные узы. Наша солидарность открыла путь для многостороннего сотрудничества во всех сферах. Уверена, что, демонстрируя взаимное уважение к чувствительным моментам и общим интересам, мы расширим наши отношения, которые охватят новые сферы сотрудничества.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджанской Республики - устойчивого мира, прогресса и развития.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.