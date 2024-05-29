https://news.day.az/officialchronicle/1663972.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кении
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кении
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Кения Уильяму Самои Руто в связи с 20-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Кения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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