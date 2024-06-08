https://news.day.az/officialchronicle/1666733.html Президент Ильхам Алиев: Политический диалог с Египтом носит регулярный характер
Президент Ильхам Алиев: Политический диалог с Египтом носит регулярный характер
Этот визит придаст большой импульс развитию египетско-азербайджанских отношений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.
"В прошлом году мы принимали в Азербайджане Президента ас-Сиси, в этом году совершаю визит я. То есть это показывает, что политический диалог носит регулярный характер, и мы договорились продолжать его и дальше", - отметил глава государства.
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