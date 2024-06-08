Президент Ильхам Алиев: Политический диалог с Египтом носит регулярный характер

Этот визит придаст большой импульс развитию египетско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

"В прошлом году мы принимали в Азербайджане Президента ас-Сиси, в этом году совершаю визит я. То есть это показывает, что политический диалог носит регулярный характер, и мы договорились продолжать его и дальше", - отметил глава государства.