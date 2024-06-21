В Азербайджане внесены изменения в "Положение о службе в таможенных органах"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденное 7 декабря 1999 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно обновленному закону, расходы на переезд должностных лиц таможенных органов и членов их семей на новое место службы, а также на перевозку их имущества и единовременная компенсация будут выплачиваться из средств, предусмотренных статьей 334.1 Таможенного кодекса (средства, полученные от продажи товаров и транспортных средств, переведенных в государственную собственность на основании судебных решений по делам о преступлениях, выявленных таможенными органами в сфере таможенного дела, и об административных проступках против таможенных правил, штрафов и таможенных платежей) и в соответствии со статьями 224.1.5 (таможенные сборы) и 224.1.6 (платежи) данного кодекса, перечисляемых на счет органа исполнительной власти, осуществляющего таможенное дело, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в таможенных органах и в этой связи проживающим в арендуемой квартире, будет выплачена денежная компенсация за аренду жилья в порядке и в размере, установленном соответствующим органом исполнительной власти, в зависимости от места жительства.

До настоящего времени перевозка должностного лица таможенного органа и его семьи, а также имущества на новое место службы осуществлялась за счет средств, выделяемых на содержание таможенных органов в порядке, установленном органом исполнительной власти, осуществляющим таможенное дело.

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