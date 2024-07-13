Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монтенегро

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монтенегро Якову Милатовичу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро имеют хорошие традиции. Динамика развития наших межгосударственных отношений, расширение сотрудничества в различных сферах вызывают удовлетворение.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.