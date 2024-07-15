https://news.day.az/officialchronicle/1675012.html Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований", подписанное 4 мая 2024 года в городе Банджул.
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