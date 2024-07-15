Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований", подписанное 4 мая 2024 года в городе Банджул.