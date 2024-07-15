Одним из условий для производства сигарет в Азербайджане станет использование местного сырья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе "О внесении изменения в закон "О табаке и табачных изделиях", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, зарегистрированные предпринимательские субъекты, осуществляющие производство табачных изделий в соответствии с настоящим законом, должны соблюдать требования, установленные органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, относительно объемов использования местного табачного сырья (табака с частично или полностью отделенной средней жилкой) при производстве табачных изделий.

Данные условия также послужат стимулом для вовлечения в оборот новых посевных площадей с целью развития табаководства, а также для выращивания новых сортов табака. Увеличение использования отечественной сырьевой базы в производстве приведет к значительному снижению зависимости от импорта в соответствующей области, увеличению экспортного потенциала по этой продукции в будущем.

Одной из основных целей, поставленных в последние годы, является развитие табаководства в республике, и с учетом того, что качество отечественного табака будет постепенно доведено до международных стандартов, было предложено поэтапно повышать минимальный спрос на местное сырье для производимых табачных изделий. С этой целью, учитывая постепенное повышение качества местного табачного сырья, начиная с этого года, будет увеличен объем использования местного сырья на каждую тысячу единиц табачных изделий. С целью точного осуществления контроля за указанными показателями были определены критерии веса, соответствующие процентам (количество в граммах табака, средняя жилка которого частично или полностью отделена), для закупки местного табака.