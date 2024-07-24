В Азербайджане увеличены штрафы за перегрузку крупногабаритных транспортных средств

В Азербайджане увеличены штрафы за превышение нормы загрузки крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.

В соответствии с изменениями статья 127-1 Кодекса (Порядок ведения производства при выявлении посредством электронных весов и технических средств с функциями фото- или видеорегистрации факта административного проступка в связи с управлением крупногабаритными или тяжеловесными транспортными средствами, превышающими разрешенные параметры веса и приходящейся на ось массы вместе с грузом, на автомобильных дорогах общего пользования) приведена в новой редакции.

Проектом четко определяется составляющая нарушения, предусматривающего в статье административную ответственность за нарушение требований к параметрам массы, приходящейся на ось крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств с допустимой габаритностью, массой и грузом. Предлагается также проведение через соответствующие информационные системы производства по делам об административных правонарушениях за управление этими транспортными средствами на автомобильных дорогах общего пользования и вынесение электронного решения об административном взыскании в виде электронного документа.

Согласно изменению, за управление крупногабаритными или тяжеловесными транспортными средствами на автомобильных дорогах общего пользования с нарушением требований к допустимым габаритным параметрам (0,15 метра и более по ширине, 0,20 метра и более по длине, 0,20 метра и более по высоте) физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов.

За управление крупногабаритными или тяжеловесными транспортными средствами на автомобильных дорогах общего пользования с превышением допустимых параметров массы и груза, приходящихся на ось (5 процентов и более от допустимой общей массы или массы груза, приходящейся на ось), физические лица будут оштрафованы на сумму 600 манатов.

За повторное совершение данного проступка лицом, получившим в течение года административный выговор, физические лица будут оштрафованы на сумму 1 200 манатов.

Другим изменением предусматривается, что за превышение параметров массы крупногабаритного или тяжеловесного транспортного средства, приходящейся на ось вместе с допустимым габаритом, весом и грузом (0,15 метра и более по ширине, 0,20 метра и более по длине, 0,20 метра и более по высоте, 5 процентов и более по массе допустимой общей массы или груза, приходящегося на ось) должностные лица будут оштрафованы в размере 1 500 манатов, а юридические лица - на сумму 4 000 манатов.

За повторное совершение данного проступка лицом, получившим в течение года административный выговор, должностные лица будут оштрафованы на сумму 2 500 манатов, юридические - на сумму до 7 000 манатов.