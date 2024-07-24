В Азербайджане будет подготовлен список госорганов, для которых организуются служебные парковочные места
Будет подготовлен список государственных органов (учреждений), для которых будут организованы служебные парковочные места.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе "О дорожном движении", указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев, и в изменениях, внесенных в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках.
Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен определить список государственных органов (учреждений), для которых организуются служебные парковочные места, количество выделяемых им мест и адреса парковочных пунктов, где эти парковочные места находятся, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.
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