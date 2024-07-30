Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию азербайджано-марокканских отношений дружбы и сотрудничества

Мы придаем большое значение развитию азербайджано-марокканских отношений дружбы и сотрудничества, основанных на добрых традициях.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника Королевства Марокко.

"Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления межгосударственных отношений на благо наших народов, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.