В Азербайджане будет подготовлен список учреждений, заключение которых необходимо на разрешение строительства в связи с сельским хозяйством

Будет подготовлен список учреждений, сфера деятельности (интересов) которых затрагивается и заключение которых необходимо в рамках получения разрешения на строительство и монтаж строительных объектов в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 28 июня 2024 года № 1194-VIQD "О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики"".

Кабинет министров в трехмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о списке учреждений, сфера деятельности (интересов) которых затрагивается в рамках получения разрешений на строительство и монтаж строительных объектов с целью производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также об объеме выданных ими отзывов.

Кабинет министров также должен в трехмесячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики порядок расчета допустимого порога для строительства строений в части земельного участка, частично привлеченного к коэффициенту строительства, не имеющей капитального строительства, перешедшей в собственность или пользование другого лица.